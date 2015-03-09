Грузовик перевернулся на шаморовской трассе во Владивостоке
Грузовик перевернулся во Владивостоке. Это случилось по дороге на Шамору. По всей вероятности, водитель не справился с управлением и автомобиль перевернулся.
О пострадавших не сообщается.
В настоящее время на месте происшествия работает эвакуатор.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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