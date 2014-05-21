Три золота на международном фестивале в Греции завоевал детский хор из Приморья

Юные певцы из Приморья под управлением руководителя коллектива Елены Петуховой завоевали три золотых медали на втором международном фестивале и хоровом конкурсе Корфу в Греции. Всего за победу боролись 34 хора из 20 стран мира, среди которых приморцы – единственные представители России.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, детский хор из Владивостока «Алые паруса» привез на конкурс три программы. Воспитанники школы искусств Прокофьева выступили в трех номинациях: детская, народная и духовная музыка. Кроме того, детский хор получил и специальный приз конкурса – за верность традициям и постановку. После трех дней соревновательных дней ребята завоевали три золота, а также приняли участие в розыгрыше гран-при.

Добавим, что в 2017 году коллектив «Алые паруса» одержал победу в международном конкурсе хорового искусства на Шри-Ланке. Тогда юные жители Приморья также завоевали главные призы во всех номинациях и получили гран-при конкурса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]