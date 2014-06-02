Электронные больничные в Приморье теснят бумажные
Более 16 тысяч электронных листков нетрудоспособности оформлено в Приморье, начиная с 1 июля 2017 года.
Как сообщили в администрации Приморскогокрая, за первые 10 месяцев приморские врачи оформили 5 тысяч электронных больничных, за следующие четыре месяца этот показатель вырос более чем вдвое.
В настоящее время 106 медицинских учреждений края полностью оснащены и оформляют электронные больничные.
В прошлом году работающие жители края провели на больничном 3,4 миллиона дней, на их оплату фонд социального страхования направил более 3,6 миллиарда рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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