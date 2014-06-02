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Электронные больничные в Приморье теснят бумажные

Электронные больничные в Приморье теснят бумажные

Фото: Primorye24.ru

Более 16 тысяч электронных листков нетрудоспособности оформлено в Приморье, начиная с 1 июля 2017 года.

Как сообщили в администрации Приморскогокрая, за первые 10 месяцев приморские врачи оформили 5 тысяч электронных больничных, за следующие четыре месяца этот показатель вырос более чем вдвое.

В настоящее время 106 медицинских учреждений края полностью оснащены и оформляют электронные больничные.

В прошлом году работающие жители края провели на больничном 3,4 миллиона дней, на их оплату фонд социального страхования направил более 3,6 миллиарда рублей. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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