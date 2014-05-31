Песков отправил в одно место всех "интересантов" выборов губернатора Приморья
Кремль следит за ситуацией с выборами в Приморье, но не вправе давать никаких оценок, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Кремль не полномочен оценивать чистоту состоявшихся выборов, - заявил пресс-секретарь главы государства. - Также чистоту состоявшихся выборов не полномочны оценивать никакие другие ведомства, кроме как Центральная избирательная комиссия, поэтому Кремль в своих оценках ориентируется исключительно на ЦИК".
Представитель Кремля также сообщил, что "пока в графике президента нет на ближайшие дни" встречи с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.
В большинстве субъектов РФ, где прошли выборы их глав, временно исполняющие обязанности губернаторов победили в первом туре. Второй тур был назначен в четырех регионах. Во Владимирской области, Хакасии и Хабаровском крае голосование состоится 23 сентября, в Приморском крае оно прошло 16 сентября.
Победителем на выборах губернатора Приморского края стал кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко, сообщила во вторник краевая избирательная комиссия. Он набрал 49,55% всех голосов. Второй кандидат - Андрей Ищенко - отстал от соперника на 1,5%, набрав 48,06%.
После обработки 100% протоколов во втором туре выборов губернатора Приморья лидирует Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", который набрал 49,55% или 253,2 тыс. голосов. Андрей Ищенко (КПРФ) - 48,06% или 245,55 тыс. голосов. Оба кандидата подали десятки жалоб на нарушения в ходе голосования. В свою очередь глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в Приморье будут подведены только после того, как ЦИК РФ разберется во всех жалобах, которые могут поступить из региона.
Источник: РИА НОВОСТИ [ www.rian.ru ]
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