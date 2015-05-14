Более 600 домов Владивостока отключены от холодной воды

В ночь на среду, 19 сентября, Приморский водоканал начал плановые ремонтные работы на сети холодного водоснабжения во Владивостоке. С 02:00 без холодной воды остаются жители 652 домов Владивостока.

По данным сервиса «Отключения воды и света на VL.ru», с 02:00 19 сентября до 02:00 20 сентября отключения холодной воды ожидаются по следующим адресам:

Тунгусская ул., 65;

Фонтанная ул., 36, 40, 42, 42а, 44, 47, 47а, 47, стр. 2, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 51а;

Героев-Тихоокеанцев ул., 20в;

Корнилова ул., 11;

Авраменко ул., 11, 13, 13а, 15, 15а, 16, 17, 17а, 3, 5, 6, 8, 9, 9а, 2а, 2, 2-б, 15а, стр. 2;

Адмирала Фокина ул., 17, 23, 7, 8а, 9а;

Алеутская ул., 10а, 11, 13, 15, 41а, 43;

Арсеньева ул., 11, 17, 2, 4, 5, 6, 8, 9/13;

Бестужева ул., 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 40, 46, 5, 6а, 8, 26а, 36/38, 42;

Верхнепортовая ул., 11, 20, 30, 32, 40а, 44, 56, 64, 64а, 66, 72/1, 72/3, 76, 76а, 78, 9, 9а;

Западная ул., 10, 10/12, 11, 12, 13, 13/2, 15, 15а, 20-б, 20в, 22, 29, 29, стр. 2, 7, 27, 33а, 29, стр. 1, 29а, 29, стр. 8;

Захарова ул., 5;

Импортная ул., 16;

Инженерный пер., 14а, 8г;

Казанская ул., 1, 5, 5а, 7, 9, 4;

Керченская ул., 7, 11;

Красноармейский пер., 18, 20, 20а;

Крыгина ул., 1, 100, 102, 108, 11, 111, 111, стр. 2, 12, 136, 138, 13а, 140, 142, 144, 146, 15, 15а, 16, 17, 17а, 19, 19а, 19-б, 21, 23, 28, 3, 30, 31, 34, 35, 36, 36а, 3а, 3в, 40, 42, 42а, 49, 5, 51, 51а, 51-б, 53, 53а, 55, 57, 5/7а, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 82а, 84, 84а, 86в, 88, 9, 91, 92, 92а, 92-б, 95, 98, 106, 104, 68а, 42, стр. 2, 68, 61а, 118, 120, 89, 124, 122, 134, 37а, 128, 62, 110, 116, 112, 74а, стр. 3, 130, 94, 16, стр. 1, 15, стр. 1, 11, стр. 1, 92, стр. 3, 86в, корп. 2, 87, 105, стр. 1, 105, стр. 2, 42, стр. 3, 105, стр. 3, 13, 23, стр. 3, 34, стр. 2, 92, стр. 4, 107а, 11а;

Лейтенанта Шмидта ул., 17, 17а, 21, 29, 17а, стр. 1, 17, стр. 1, 20, 29, стр. 1;

Леонова ул., 1а, 20, 20а, 20-б, 20в, 21, 21а, 22а, 25, 26, 27, 31, 33, 54, 58, 63, 64, 64а, 66, 74, 86, 99а, 66, стр. 2, 23, 99, 99а, стр. 1, 70, 26, стр. 2, 64, стр. 1, 79, стр. 1, 54, стр. 2;

Лукоморье ул., 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1а;

Морозова ул., 10, 11-б, 2, 5, 7, 7а, 7-б, 7в, 8, 9, 9а, 7а, стр. 2, 3, 2, стр. 2, 7, стр. 2;

Морская 1-я ул., 11, 13, 16а, 16в, 20, 27, 6/25, 8, 8а, 9, 15;

Набережная ул., 1, 16, 5в;

Нижнепортовая ул., 1, 1а, 1д, 2, 3, 3а, 3-б, 3в, 4, 6а, 6г, 8, 6а, стр. 1, 1а, стр. 1, 4а, 2а, 3, стр. 10, 3, стр. 9, 3, стр. 6, 3, стр. 5, 3, стр. 4, 3, стр. 3, 3, стр. 2;

Океанский пр-т, 19, 19а;

Паллады ул., 1, 11, 13, 3, 32, 38, 40, 7, 9, 18, 20, 24, 28, 24а, 34;

Парусная ул., 10, 11, 12, 5, 9, 4;

Перекопский пер., 3, 5, 7;

Пестеля ул., 5;

Полевая ул., 11, 14, 17-б, 3, 5, 6, 7, 8а, 9, 3а, 8, 3, стр. 2;

Посьетская ул., 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 28а, 29, 29-б, 31, 32, 36, 37г, 38, 3а, 40, 43, 5, 53, 6, 6а, 9;

Рейдовая ул., 13, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 3, 1, 32, 34, 6, 10, 23, 2, 8, 25, 4, 9, 38, 7, 52, 33;

Розничная ул., 1, 17, 17а, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35а, 37, 43, 5, 19, 3;

Рылеева ул., 8;

Самарская ул., 10, 10а, 3, 4, 5, 8, 8а, 10-б, 10д, 10, стр. 1;

Саратовская ул., 10, 11, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Светланская ул., 1, 12, 4, 5а, 6, 7, 8, 9, 9/6;

Севастопольская ул., 18;

Семеновская ул., 1, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 24, 8в;

Симбирская ул., 11, 11а, 12, 12а, 13, 17;

Сипягина ул., 12, 19, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 6;

Софьи Перовской ул., 5а, 7, 9а, 9-б, 1;

Станюковича ул., 10, 12, 16, 28, 28а, 3, 37, 39, 48/8, 49, 50а, 52, 54г, 55, 56, 57/2, 60а, 62, 64;

Стрельникова ул., 10, 12, 3, 4, 5, 6а, 7, 8, 9, 14;

Тигровая ул., 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 7, 9, 19-б;

Токаревская Кошка ул., 1, 54, 56, 58, 60, 62, 20, 40, 24, 22, 26, 36, 34, 42, 38, 1, стр. 10, 8, 1, стр. 2;

Трудовой пер., 1а, 4;

Фонтанная ул., 3, 10, 12, 15, 15/2, 15в, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 21а, 22, 24, 26, 28, 2а, 31, 35, 6, 7, 7а, 18а, 18-б, 15, стр. 1, 28, стр. 1, 6а, 21-б;

Чернышевского ул., 15;

Шевченко пер., 11, 3, 4, 5, 7, 9;

Ялтинская ул., 12, 14, 16а, 18, 3а, 5, 6, 6а, 7, 8а;

Ярославская ул., 10, 12, 12а, 14, 18, 16, 20, 9, 11.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]