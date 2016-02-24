Арбалет, маска и невероятный азарт. В акватории Хасанского района состоялся ежегодный турнир сильнейших подводных охотников. За добычей некоторым спортсменам приходилось нырять на глубину почти в 30 метров. При подсчете трофеев не обошлось и без сенсации!

Короткий инструктаж, проверка снасти — и вперед на борт катера. Впереди пять часов, которые пролетят, как одно мгновение. Для этих людей подводная охота — не просто спорт или увлечение.

Дмитрий Анашкин, президент федерации подводного спорта Приморского края: «Потому что она наиболее естественна для человека. Все мы мужчины, все мы добытчики. И инстинкт у нас такой, что нам необходимо добывать пропитание: домой притащить мамонта какого-то и накормить свою семью».

Основные действия происходят под водой. Все участники в равных условиях — ласты, маска, в руках специальный арбалет. И никаких аквалангов! Выслеживая добычу, спортсмены рассчитывают лишь на свою выносливость. Средняя длительность одного погружения две минуты. Причем за некоторыми видами рыбы нырять приходится на глубину почти в 30 метров.

Владимир Докучаев, восьмикратный чемпион России по подводной охоте: «У нас проводили исследования, еще в Советском Союзе. Мы ныряли, нас взвешивали. И в первый день я потерял пять килограммов. На второй — четыре. Нам сказали, что по энергозатратности у нас даже больше, чем у бегунов на марафонской дистанции».

Лакедра, окунь, терпуг — у спортсменов улов обильный, но вполне стандартный. Лишь один трофей ярко выделяется среди всей добычи.

Дмитрий Анашкин, президент федерации подводного спорта Приморского края: «Это сенсация! Никогда такого еще не было. Лакедра была, вся рыба наша тоже была. Но тунец — это нечто! Поздравляю! Я не знаю, кто стрельнул, узнаем на взвешивании».

Подстрелил семикилограммового красавца Артем Маняхин. Подводной охотой он занимается уже много лет, но таких трофеев у него еще не было.

Артем Маняхин, подводный охотник: «В принципе, ведет себя точно так же, как лакедра. Глубоко нырять за ней не приходится. Единственное, что приходится немножко побороться, чтобы к себе ее подтянуть. Потому что рыба очень сильная и сразу тянет на дно».

Мастерство и удачу охотников определяют на взвешивании. По сути, один грамм равняется одному баллу. Но в зачет спортсменам идет только крупная рыба. И для каждого вида свой минимальный вес.

Эдуард Быховец, главный судья соревнований: «Спортсменам, конечно, очень обидно, когда до зачетного веса у рыбы в полтора килограмма не хватает каких-то 10 граммов для того, чтобы получить полторы тысячи очков».

Как признаются участники соревнований, увесистые трофеи это, конечно, здорово. Но все же главный приз — те невероятные эмоции, которые они испытывают во время морской охоты.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]