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Телефоны, спирт, ножи и ножницы пытались передать в СИЗО во Владивостоке

Телефоны, спирт, ножи и ножницы пытались передать в СИЗО во Владивостоке

Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по ПК

Во Владивостоке сотрудники СИЗО-1 предотвратили очередной переброс крупной партии запрещенных предметов, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН.

Переброс очередной партии запрещенных предметов предотвращен благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников учреждения. Содержимым трех полиэтиленовых свертков стали: 21 сотовый телефон, 8 сим-карт, 3,5 литра спиртосодержащей жидкости, а также четыре кухонных ножа и двое ножниц.

Напомним, что все эти предметы являются запрещенными на территории учреждений УИС, их передача влечет за собой административную или уголовную ответственность.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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