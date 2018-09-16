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Комиссия Центризбиркома прибыла во Владивосток

Комиссия Центризбиркома прибыла во Владивосток

Во Владивосток прибыла комиссия Центризбиркома, сообщила в среду агентству "Интерфакс - Дальний Восток" секретарь крайизбирком Наталья Камаева.

"Комиссия ЦИК уже находится во Владивостоке. В нее вошли член Центризбиркома Сиябшах Шапиев и три сотрудника аппарата ЦИК", - сказала она.

По ее словам, они планируют встретиться с членами крайизбиркома, а также "наверное, и с кандидатами" в губернаторы края.

Собеседница не знает, приехали ли из Москвы представители правоохранительных структур. "Не знаю, может, они тоже прилетели сами по себе", - сказала она.

По ее данным, в настоящее время в крайизбиркоме зарегистрировано свыше 60 жалоб по выборам губернатора Приморья.

В воскресенье в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 95% голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у соперника - врио губернатора "единоросса" Андрея Тарасенко (51,61% против 45,79%). Однако при обработке 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое, а по итогам подсчета 100% бюллетеней А.Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у А.Ищенко.

 Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, проводят акции протеста. ЦИК заявил, что не будет подводить итоги второго тура выборов в Приморье до рассмотрения всех жалоб.

 В первом туре в Приморье победил кандидат от "Единой России" А.Тарасенко, набрав 46,56% голосов, второе место занял А.Ищенко с 24,64%.

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Источник: ИНТЕРФАКС [ www.interfax.ru ]

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