Рубрика «Мнение»: Приморская краевая филармония презентовала новый концертный сезон
Рубрика «Мнение»: Анна Алеко, директор Приморской краевой филармонии, Анатолий Смирнов, дирижер Тихоокеанского симфонического оркестра, Дмитрий Бутенко, дирижер эстрадного оркестра, Станислав Ташкинов арт-директор джаз-бара.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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