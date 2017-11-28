Почти 8 тысяч фото редких кошек получено на «Земле леопарда» за полгода
Специалисты приступили к обработке данных фотоучета редких животных за первое полугодие 2018 года. За это время сеть автоматических камер принесла 7796 фотографий дальневосточного леопарда, что почти на 20 % больше количества снимков за аналогичный период прошлого года, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов.
За жизнью самой редкой из всех крупных кошек планеты на «Земле леопарда» следят более 400 фотоловушек – это самая большая сеть фотомониторинга в России.
Анализ данных с фотоловушек, которые работали на территории «Земли леопарда» в первую половину 2018 года, показал рост частоты встречаемости леопардов. Добиться такого результата удалось в первую очередь благодаря расширению сети мониторинга. Около 20 новых точек для фотоучета появилось на заповедной территории в начале прошедшего мониторингового периода. Свою роль сыграл также постепенный рост популяции.
Проанализировав несколько сотен тысяч фотографий, на первом этапе специалисты отсортировали все снимки леопардов, а также других животных. Так, помимо 7796 изображений леопарда за первое полугодие 2018 года было получено 1748 снимков амурского тигра, 1496 - гималайского медведя и 9656 – зайца. Кабаны позировали фотоловушкам 17961 раз, а рекордсменами по числу лесных фотосессий оказались пятнистые олени – 21844 снимков. Множество зафиксированных зверей и птиц наглядно демонстрирует, что богатство животного мира юго-запада Приморья не имеет себе равных на всем юге Дальнего Востока России.
«Стоит понимать, что количество полученных фотографий не является прямым показателем численности животных, – подчеркнул Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова. – Нам предстоит обработать полученные данные: идентифицировать каждого леопарда, выделить котят и взрослых особей. Затем, после сбора и обработки данных за второе полугодие, мы объявим о том, сколько пятнистых кошек было зафиксировано за весь 2018 календарный год. Мы рассчитываем, что итоги масштабной работы будут подведены в середине весны следующего года».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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