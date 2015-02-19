Приморцы предпенсионного возраста будут получать выплаты из краевого бюджета

На поддержку пенсионеров и людей предпенсионного возраста в региональном бюджете Приморья предусмотрят 6 миллиардов рублей.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте труда и социального развития, все меры социальной поддержки, которыми сегодня пользуются жители после выхода на пенсию, с 2019 года будут распространяться и на женщин, достигших возраста 55 лет, мужчин – 60 лет.

«По предварительным данным, право на различные виды социальной поддержки получат более 4 тысяч граждан трудоспособного возраста», – уточняют специалисты.

Для ветеранов труда – это ежемесячная денежная выплата, компенсация в размере 50% расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Это также 50%-ная компенсация стоимости проезда на городском, пригородном и междугороднем транспорте.

Меры соцподдержки сохранят для сельских бюджетников – причем, не только в период работы в бюджетных организациях или по выходу на пенсию, но и по достижению возраста 55 и 60 для женщин и мужчин соответственно.

Отметим, что специалисты сельской местности имеют право на ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а педагоги – на компенсацию расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Кроме того, ветеранам труда Приморского края и лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем, предпенсионного возраста будет предоставляться ежемесячная денежная выплата из средств краевого бюджета.

Еще один сегмент соцподдержки касается компенсации взноса за капитальный ремонт.

«Компенсацию в 50% предоставляют собственникам жилья от 70 лет, в 100% – тем, кому исполнилось 80 лет. Сейчас обязательное условие – проживание в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан, достигших пенсионного возраста. С 2019 года это условие будет применительно к членам семьи 55 лет для женщин и 60 для мужчин», – поясняют в департаменте.

Расходы бюджета Приморского края на социальную поддержку пенсионеров и людей предпенсионного возраста на 2019 год составят почти 6 миллиардов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]