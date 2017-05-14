Приморец продал боевую награду своего деда за 800 рублей
Прокуратурой Партизанского района направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконном сбыте государственной награды СССР (ст. 324 УК РФ). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
По версии органа предварительного расследования, преступление совершено жителем с. Екатериновка Партизанского района в период, когда он проживал в одном доме со своей матерью.
Зная, что она хранит награду покойного деда (участника Великой Отечественной войны) - орден Красной Звезды, - фигурант без разрешения матери забрал орден с целью его сбыта.
В дальнейшем он продал государственную награду своему знакомому за 800 рублей.
В ходе расследования установить местонахождение ордена правоохранителям не удалось, поскольку государственную награду успели перепродать коллекционерам.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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