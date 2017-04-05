В Находке транспортные полицейские привлекли к ответственности школьного учителя

В дежурную часть Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение от дежурного диспетчера по станции Кузнецово. Работник ОАО «РЖД» рассказал, что группа детей идет по путям в районе 159 километра.

Незамедлительно на место выдвинулись сотрудники транспортной полиции. Стражи правопорядка выяснили, что школьники в сопровождении учителя направлялись на экскурсию Екатериновские пещеры, мероприятие было посвящено Дню здоровья. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу транспортных полицейских.

В отношении педагога полицейские составили протокол об административном правонарушении по ст. 11.1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В образовательном учреждении с учениками и учителями инспекторы по дела несовершеннолетних Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте провели профилактические беседы о соблюдении безопасности на железной дороге.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]