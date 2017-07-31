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Двоих человек спасли из огня приморские пожарные

Двоих человек спасли из огня приморские пожарные

Вечером 17 сентября, в 23.49, в диспетчерскую службу 10 отряда противопожарной службы по охране Черниговского района поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном в селе Снегуровка на улице Заречная.

К месту вызова немедленно приехали подразделения 69 пожарно-спасательной части. На момент прибытия горела веранда и крыша деревянного одноэтажного дома. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на 10 отряд противопожарной службы по охране Черниговского района.

В 00.25 пожар был локализован, а в 01.42 полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 45 кв.м. На пожаре были спасены два человека, одному из них потребовалась медицинская помощь.

Причина пожара устанавливается.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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