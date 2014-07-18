"Идеальное кино" покажут на открытии XVI Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» во Владивостоке. Видеорепортаж Ольги Артемовой
Подготовка к XVI Международному кинофестивалю «Меридианы Тихого» вышла на финишную прямую. Этот колоритный и авторский праздник кино, который сегодня является одной из визитных карточек региона, поддерживает администрация Приморья. В бархатный сезон с 21 по 27 сентября жителям и гостям края предлагают оценить авторские новинки от ведущих режиссеров. Все ли готово к торжеству?
- Пусть эта дорога из рук поднимет всех нас и внесет в залы, которые доставят вам огромное удовольствие этого фестиваля.
С таким напутствием встречает журналистов дирекция фестиваля на завершающей пресс-конференции, чтобы рассказать о премьерах, которые ждут владивостокцев и гостей города. В честь памятной даты — 80-летия со дня образования Приморского края — известный российский актер Александр Михайлов принял приглашение стать президентом кинофестиваля. А откроются «Меридианы» фильмом Дмитрия Месхиева «Два билета домой».
Юрий Гончаров, программный директор фестиваля: «Главную роль играет Сергей Гармаш. Это зрительское кино хорошего качества. С нашей точки зрения, это идеальный фильм».
Больше тысячи фильмов из 46 стран приняли участие в отборе фестиваля. В этом году организаторы представят на суд зрителей почти 200 кинокартин. Будет работать и традиционная «Открытая площадка» на Спортивной набережной, где фильмы «Меридианов» можно увидеть совершенно бесплатно. В культурную программу включены и образовательные программы.
Наталья Тимофеева, куратор кинопрограмм фестиваля: «Каждый день здесь в кинотеатре «Океан» в зале № 2 в 18.30 будут проходить мастер-классы. И в этом году мастер-классы проводит председатель жюри нашего фестиваля Алексей Герман-младший».
Дни с 21 по 27 сентября во Владивостоке — это время для того, чтобы смотреть и оценивать кино. Билеты на сеансы уже в продаже.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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