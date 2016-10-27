Новый рейс в Саппоро начнет летать из Приморья

В зимнем расписании полетов из Приморья появится новый рейс по маршруту Владивосток – Саппоро (Япония). Полеты будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в Международном аэропорту Владивосток, новый регулярный рейс в Саппоро начнут выполнять с 4 декабря. Он будет летать дважды в неделю – по вторникам и пятницам – на воздушных судах Airbus A320.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края также сообщили, что на прошлой неделе из Владивостока был запущен еще один новый международный рейс – в Ташкент. Его выполняет авиакомпания Uzbekistan Airways.

До конца летнего расписания авиакомпания Uzbekistan Airways будет выполнять регулярный рейс в Ташкент еженедельно по субботам с вылетом из Владивостока в 22.00. На маршруте будет задействовано воздушное судно Боинг 767-300.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]