«Вести: Приморье»: Едкий дым накрыл дома жителей улицы Снеговой во Владивостоке
Промышленная гарь накрыла жилой микрорайон Владивостока. В редакцию «Вестей: Приморье» обратились жители улицы Снеговая. На протяжении нескольких месяцев десяток домов страдает от едкого дыма. Его источник — асфальтовый завод. По словам владивостокцев, предприятие дымит круглосуточно. Подробности о жизни в промзоне смотрите в программе «Вести: Приморье» в 18.40 на телеканале «Россия-1».
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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