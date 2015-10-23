«Вести: Приморье»: Едкий дым накрыл дома жителей улицы Снеговой во Владивостоке

Промышленная гарь накрыла жилой микрорайон Владивостока. В редакцию «Вестей: Приморье» обратились жители улицы Снеговая. На протяжении нескольких месяцев десяток домов страдает от едкого дыма. Его источник — асфальтовый завод. По словам владивостокцев, предприятие дымит круглосуточно. Подробности о жизни в промзоне смотрите в программе «Вести: Приморье» в 18.40 на телеканале «Россия-1».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]