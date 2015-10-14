Объекты водоснабжения ремонтируют в 20 муниципалитетах Приморья

Примтеплоэнерго ремонтирует системы водоснабжения в 20 муниципалитетах края. Ремонтные работы систем водоснабжения и водоотведения проводятся в Дальнегорском, Спасском, Михайловском, Артемовском и Партизанском филиалах предприятия.

В Дальнегорске специалисты ведут ремонт канализационных колодцев микрорайона Горелое, здания хлораторной и его оборудования. Также идут работы на очистных сооружениях и водоводах поселков Краснореченский, Рудная Пристань, села Каменка Кавалеровского района и в самом Кавалерово. В поселке Дунай ЗАТО Фокино на канализационно-насосной станции №1 заменят насос и насосный агрегат, отремонтируют канализационные колодцы и заменят участок водопроводной сети.

В Спасске-Дальнем на очистных сооружениях меняют запорную арматуру и дренажные насосы.

Значительный объем ремонтных работ запланирован в поселке Новошахтинском Михайловского района. Здесь специалисты ремонтируют насосное оборудование, и трубопроводы.

Программа ремонта объектов водоснабжения и водоотведения рассчитана до конца текущего года и все работы выполняются в соответствии с графиком. Общая сумма, направленная на ремонты, составляет 13,6 миллиона рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]