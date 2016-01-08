Дебошир устроил "стендап-шоу" на борту самолета Москва-Владивосток (видео)

19 сентября пассажир рейса N1702 Москва-Владивосток устроил развязный дебош на борту самолета, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.

Все началось со словесной перепалки с соседом по полету. После того, как мужчина начал кричать Аллах Акбар, его связали ремнями безопасности. Оставшуюся часть полета бортпроводники и пассажиры слушали его показательное выступление. Досталось всем и Путину, и Матвиенко, и даже Винни-Пуху.

*Стенда́п-комедия (стенда́п; англ. stand-up comedy) — комедийное искусство, в котором комик выступает перед живой аудиторией, обычно говоря напрямую зрителям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]