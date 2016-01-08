Новости Общество Видео Происшествия Интересно

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:33
1 2

Дебошир устроил "стендап-шоу" на борту самолета Москва-Владивосток (видео)

19 сентября пассажир рейса N1702 Москва-Владивосток устроил развязный дебош на борту самолета, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.

Все началось со словесной перепалки с соседом по полету. После того, как мужчина начал кричать Аллах Акбар, его связали ремнями безопасности. Оставшуюся часть полета бортпроводники и пассажиры слушали его показательное выступление. Досталось всем и Путину, и Матвиенко, и даже Винни-Пуху.

*Стенда́п-комедия (стенда́п; англ. stand-up comedy) — комедийное искусство, в котором комик выступает перед живой аудиторией, обычно говоря напрямую зрителям.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Комментариев: 1

  • Наталия / Сегодня, 17:49
    № 1  
     

    Рот бы ему заклеили - и без проблем!

    [ Цитировать ]







    • Школа телевидения

    В объективе: дети

    Школьное радио







    Детские Вести

    Отдых у моря