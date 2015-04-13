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Во Владивостоке за парты сели будущие вагоновожатые. Видеорепортаж Максима Каленника

Павел Калинин, начальник трамвайного депо: «Коллектив у нас дружный и мы очень рады видеть новых людей. Поэтому мы говорим вам: добро пожаловать!»

Этой осенью за парты сели не только школьники и студенты, но и будущие водители трамваев. В депо на Борисенко объявили набор вагоновожатых.

Ольга Радюк, начальник отдела кадров: «Устройство трамвайного вагона, это: механика, пневматика, электрика. Потом вторая часть обучения».

В учебном классе первый общий сбор. Уже опытные пилоты стальных виражей и стрелок знакомятся с новичками и проверяют знания стажеров. Виталий управляет вагоном всего неделю, его коллега Анастасия — три месяца.

Виталий Паненко, водитель трамвая: «Мы жили в Хабаровске, мы жили над трамвайной линией, и я никогда не пропускал трамваи, смотрел и как-то так влюбился в них. Меня бабушка всегда возила только на трамваях».

Анастасия Зырянова, водитель трамвая: «Мой самый любимый вагон ЛМ-298, обожаю его. Мы сработались с этим вагоном. Он меня слушается, я его слушаюсь. У каждого вагона есть своя душа, и мне предпочтителен именно ЛМ».

Возможно, что кому-то учеба даваться будет нелегко. Но зато какие плюсы — более ранний выход на пенсию и даже комнаты в общежитии. Кроме того, похоже, в депо наконец-то дождались самого главного.

Павел Калинин, начальник трамвайного депо: «У вас будет возможность поработать на новых трамваях. Владивосток пообещал приобрести новые трамваи, и мы верим, что так оно и будет и с нетерпением ждем новый подвижной состав!»

Сегодня учеба на трудяге РВЗ. В стране вагонов этой модели остались единицы. Но тому, кто учился на машиниста электрички, но в итоге стал телевизионщиком, доверили управлять раритетом.

Максим Каленник, журналист: «Поехали! Всего полтора месяца теории, затем обязательная практика два месяца, сдача экзаменов в ГАИ — и вы счастливый обладатель водительских трамвайных прав категории ТМ!»

Нарезать круги по территории депо будет каждый ученик. В руководстве компании уже скрестили пальцы на удачу и очень надеются, что после обучения работать с пассажирами на линии эти водители уже будут на новых трамваях.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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