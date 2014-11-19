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В мэрии Владивостока опровергли слухи о запуске мусоросжигательного завода

В мэрии Владивостока опровергли слухи о запуске мусоросжигательного завода

Фото: Приморская газета

Как сообщили специалисты, дымящая труба на фото, распространяемом в социальных сетях, принадлежит котельной ДГК. Мусоросжигательный завод находится в процессе консервации и не работает с 20 августа, отметили в администрации Владивостока.

Сообщения жителей Владивостока о запуске мусоросжигательного завода не подтвердились. По факту обращений жителей специалисты администрации города провели проверку, которая показала, что консервация Спецзавода № 1 идет по графику, оборудование не работает с 20 августа.

Специалисты уточнили, что дымящая труба, фотография которой распространяется в социальных сетях, принадлежит котельным ДГК, расположенным рядом с мусоросжигательным заводом. На улице Бородинская находятся две котельные ДКГ: Северная-1 (Бородинская, 4) и Северная-2 (Бородинская, 24). Как сообщили в ДГК, котельные временно работают на мазутном топливе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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