Анонс на 20 сентября

20 сентября во Владивостоке в заливе Петра Великого пройдут совместные учения пограничников России и Республики Корея, в ходе которых будут отрабатываться вопросы взаимодействия по поиску и обнаружению судна, подавшего судовой сигнал тревожного оповещения, пресечению противоправной деятельности на море, а также спасению судна и экипажа, терпящего бедствие. В этот же день на стадионе «Динамо» пройдут спортивные мероприятия. Команды экипажей кораблей Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю и НАМП Республики Корея проведут футбольный матч и померятся силами в перетягивании каната.

20 сентября в Международный день студенческого спорта стартует эстафета огня Зимней универсиады-2019.

20-23 сентября г. Артем, ФОК (ул. Севастопольская, 31/2). Открытое Первенство Приморского края по теннису. Открытие 20 сентября в 13.00, начало игр ежедневно в 09.00.

20 сентября — День рекрутера в России.

20 сентября — Всемирный день бестраншейных технологий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]