Анонс на 20 сентября
20 сентября во Владивостоке в заливе Петра Великого пройдут совместные учения пограничников России и Республики Корея, в ходе которых будут отрабатываться вопросы взаимодействия по поиску и обнаружению судна, подавшего судовой сигнал тревожного оповещения, пресечению противоправной деятельности на море, а также спасению судна и экипажа, терпящего бедствие. В этот же день на стадионе «Динамо» пройдут спортивные мероприятия. Команды экипажей кораблей Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю и НАМП Республики Корея проведут футбольный матч и померятся силами в перетягивании каната.
20 сентября в Международный день студенческого спорта стартует эстафета огня Зимней универсиады-2019.
20-23 сентября г. Артем, ФОК (ул. Севастопольская, 31/2). Открытое Первенство Приморского края по теннису. Открытие 20 сентября в 13.00, начало игр ежедневно в 09.00.
20 сентября — День рекрутера в России.
20 сентября — Всемирный день бестраншейных технологий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
17.09.2018 Анонс на 18 сентября
-
19.09.2017 Анонс на 20 сентября
-
15.09.2017 Анонс на 16 сентября
-
10.09.2016 Анонс на 11 сентября
-
31.07.2016 В Приморье пройдут масштабные учения
-
15.07.2016 Многосторонние международные учения береговой охраны "Совместный удар" пройдут в Приморье
Добавить комментарий