Стало известно, кто и когда решит судьбу выборов губернатора Приморья
Комиссия ЦИК продолжает работу в Приморском крае, окончательное решение о признании результатов выборов губернатора примет крайизбирком.
"Решение по выборам в любом случае будет принимать избирательная комиссия Приморского края", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.
Она отметила, что ЦИК является контролирующим институтом и не принимает решений по региональным выборам.
Н. Камаева напомнила, что проверка ЦИК может продлиться до 22 сентября.
"Последний день на принятие решения избирательной комиссии о результатах выборов это суббота, 22 сентября. Проверка в самом разгаре", - добавила она.
Как сообщалось, в среду во Владивосток прибыла комиссия ЦИК. В нее вошли член Центризбиркома Сиябшах Шапиев и три сотрудника аппарата. Они встретились с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко и запросили у его штаба доказательства заявляемых ими нарушений. В штабе кандидата от "Единой России" Андрея Тарасенко комиссия встретилась с его доверенным лицом и получила жалобы.
В воскресенье в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 100% бюллетеней А.Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у А.Ищенко.
Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, проводят акции протеста. ЦИК заявил, что не будет подводить итоги второго тура выборов в Приморье до рассмотрения всех жалоб.
В первом туре в Приморье победил кандидат от "Единой России" А.Тарасенко, набрав 46,56% голосов, второе место занял А.Ищенко с 24,64%.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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