В Приморье сохраняется снижение количества ДТП с участием нетрезвых водителей
С начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности свыше 8 тыс. нетрезвых водителей в Приморье: 4577 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 3735 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. В отношении 1370 нарушителей вынесены постановления об административном аресте. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
По данным статистики в каждой седьмой автоаварии, произошедшей на территории региона с начала года, водитель управлял транспортным средством с признаками опьянения (находился в опьянении либо отказался от прохождения медицинского освидетельствования). Доля таких ДТП составила 16,3%, при этом число людей, получивших травмы по вине пьяных лихачей, снижено на 5,2% (239/252).
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.
За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.
Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.
Телефоны:
102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа.
102: г.Фокино, Спасский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.
112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пожарский, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы,
г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.
120: г.Большой Камень.
Неравнодушие и бдительность всех участников дорожного движения заставят нарушителей закона задуматься о том, что на проезжей части их могут заметить не только сотрудники Госавтоинспекции, но и простые граждане, которым не безразлична безопасность на дорогах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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