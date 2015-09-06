Строительство моста через Кроуновку подходит к концу
Вместо печально известной переправы под Уссурийском возведут надежный мост. Строительные работы уже подходят к завершению. Каждый год из-за тайфунов жители села Кроуновка остаются отрезанными от остального мира. Новый мост позволит избежать этого даже в самую опасную паводковую ситуацию.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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