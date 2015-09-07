В Приморье проходят дни культуры и туризма провинции Цзилинь. Этот проект становится традиционным. Развитие дружеских связей в области культуры, туризма и средств массовой информации обсудили на полях IV Восточного экономического форума президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

В программе дней провинции Цзилинь сразу несколько крупных событий — международный туристический форум, выступление Национального симфонического оркестра, журналистский форум, российско-китайские литературные чтения среди студентов, кинопоказ — и все это во Владивостоке.

Константин Межонов, вице-губернатор Приморского края: «Через знание истории друг друга, через знание культуры друг друга мы становимся ближе, мы становимся понятней друг другу. И я думаю, что те хорошие взаимоотношения на пике, которых мы сейчас находимся между нашими руководителями и между нашими субъектами и провинциями, являются залогом мира здесь, на Дальнем Востоке и АТР».

Провинция Цзилинь — ближайшая, которая граничит с Приморским краем. Сегодня именно этот регион участвует в развитии транспортного коридора «Приморье-2». Считается, что сейчас самый хороший период в истории российско-китайских отношений.

Янь Вэньбинь, генеральный консул КНР во Владивостоке: «Это сотрудничество развивается не только в экономической, торговой и инвестиционной областях, но и в гуманитарной и культурной областях. Все эти области очень важны для жителей провинции Цзилинь и Приморского края».

Открытие дней культуры и туризма состоялось на сцене Мариинского театра концертом симфонического оркестра «Фуцзи Тяньчан», который приехал из провинции.

Алексей Старичков, директор департамента международного сотрудничества администрации Приморского края: «Наше сотрудничество с Китаем, китайскими регионами, наиболее близкими провинциями Цзилинь и Хэйлундзян, оно очень многогранно. Конечно, это и простые человеческие отношения, иногда даже какие-то родственные связи между людьми. Это сотрудничество в сфере экономики и инвестиций, о чём мы сейчас много говорим. Это сотрудничество в сфере туризма. Но и трудно переоценить важность сотрудничества обменов в области культуры и искусства».

Неделя культуры и туризма провинции Цзилинь – это проект, ориентированный на развитие культурных отношений со странами Северо-Восточной Азии, Европы и Америки. Он получил народное и правительственное одобрение, а также высокую оценку в этих странах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]