Промышленная гарь накрыла жилой микрорайон Владивостока. В редакцию «Вестей: Приморье» обратились жители улицы Снеговая. На протяжении нескольких месяцев десяток домов страдает от едкого дыма. Его источник — асфальтовый завод. По словам владивостокцев, предприятие дымит круглосуточно. Подробности о жизни в промзоне — в нашем следующем сюжете.

Даже «альпийская свежесть» не скроет устойчивый аромат промышленного выхлопа. У хозяек малоэтажек на Снеговой экспресс-стирка: быстро развесили и тут же сняли. Через считанные минуты ветер сменит направление, а значит, микрорайон снова утонет в дымовом шлейфе асфальтового завода.

Труба чадит практически круглосуточно. Предприятие в авральном режиме готовит материал для покрытия городских дорог. В домах напротив спасаются, как могут. Вот так, в масках, на прогулку выходят самые маленькие.

Татьяна Сиксина, представитель инициативной группы по ПК «Экологический контроль»: «Завод работает и днем, и ночью. Дышать невозможно. Дети жалуются на головную боль, тошноту».

Асфальтовый завод компании «ДСК» — в центре промзоны. По соседству — десяток домов. На предприятии уверяют, у чрезмерного задымления веская причина — прошедшие тайфуны. Мокрое сырье — больше дыма. И полный цейтнот по срокам.

Рустам Мушарапов (директор ООО «ДСК»): «Август были дожди, а нам надо успеть отработать. И потом год назад обращались с этой проблемой. Мы проводили замеры, все в пределах нормы».

Жители микрорайона намерены перепроверить. Через инициативную группу владивостокцы настроены добиться повторной экологической экспертизы.

После приезда съемочной группы первое свежее утро на Снеговой за долгие три месяца. Возможно, совпадение. Но это передышка не надолго, уверены жители.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]