Пока во Владивостоке нет официального приюта для бездомных, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, сами решают свои проблемы. Как правило, отправляются на улицу. Пока не появится однажды добрый человек или целый фонд.

С десяток волонтеров спешат наполнить тарелки. На десять минут опоздал автобус «Пища жизни», и едва не потеряли веру в добро бездомные и голодные. У каждого из них своя печальная история.

- Раньше ходил в моря, потом сломал ногу, потерял глаз. Сейчас не вижу на один глаз. Вот, прихожу сюда. Люди помогают.

Кормят страждущих по-домашнему два раза в неделю. Но для кого-то важнее сострадание, слова поддержки.

- Остались добрые люди, которые помогают беспомощным людям. Я, допустим, бездомный. Вот люди тоже. Все бездомные. В городе Владивостоке одному не выжить.

В этот раз почти 40 человек с горячим обедом. В холода обычный борщ может спасти жизнь. Скольких обогрели волонтеры за пять лет существования благотворительной организации — никогда не подсчитывали. Но, по сути, они исполняют государственную функцию. Восстанавливают документы, подбирают специальность.

- У меня водительские права, я могу работать. Неа. Никуда не берут. Прописки нету — все, до свидания.

Владимир Клименко, член благотворительного фонда «Пища Жизни»: «Люди могут посмотреть, сказать, что человек сам до этого уровня дошел, он сам докатился и сам должен, по идее, выходить из этого положения. Но милосердие и состоит в том, что мы не размечаем, сам он докатился или не сам он докатился. Потому что милосердие — оно либо есть у человека, либо его нет».

Пока Владивосток ничего не может сделать для бомжей, добровольцы готовят горячие обеды за свой счет. И призывают помощников. Рады будут продуктам, одежде, тем более, скоро холода.

Наталья Третьякова, член благотворительного фонда «Пища Жизни»: «Да, зима, конечно, эта выдалась очень суровая. И жалко, что люди, нет у них возможности даже погреться, хотя бы эти полчаса, когда они принимают пищу».

На сегодня фонд пытается найти подходящее помещение для собственной столовой.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]