Сухая погода в Приморье способствовала возрастанию класса пожароопасности
В ближайшие сутки над Приморьем сохранится влияние гребня антициклона. Усилится рост давления. Осадки маловероятны. Температурный фон останется на том же уровне, днем до +21...+26 °С. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
Во Владивостоке ближайшей ночью погодные условия не изменятся: без осадков, максимальная и минимальная температуры существенно не изменятся.
В четверг днем погода начнет меняться. Ядро антициклона переместится на Японское море и с запада приблизится теплый фронт. Ветер изменит направление на южное и усилится к концу дня. Осадков не ожидается, но увеличится облачность. Температура воздуха днем понизится на 2 — 3 градуса, +19...+21 °С.
Продолжительный период сухой и теплой погоды, установившийся в Приморье, способствовал увеличению класса пожароопасности леса. На большей территории края наблюдается 3 класс пожароопасности леса по метеорологическим показателям. В ближайшие сутки местами может появиться и 4 (высокий) класс пожароопасности леса.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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