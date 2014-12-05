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В бухте Федорова во Владивостоке нашли труп мужчины

В бухте Федорова во Владивостоке нашли труп мужчины

Днем, 19 сентября, на пляже бухты Федорова местные жители обнаружили труп мужчины. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Погибшего нашли жители Эгершельда около 15 часов. Тело пролежало почти три часа у самой воды в районе террасного жилого комплекса на Станюковича, 48/2. Около 18 часов труп вывезли с пляжа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Правоохранительным органам предстоит выяснить личность и обстоятельства смерти мужчины.

В бухте Федорова во Владивостоке нашли труп мужчины
В бухте Федорова во Владивостоке нашли труп мужчины

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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