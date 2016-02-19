Глава ЦИК РФ предложила признать выборы губернатора Приморья недействительными

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила Центризбиркому признать выборы губернатора в Приморском крае недействительными.

"В сложившейся ситуации на основании ряда факторов, которые мы проанализировали, мы предлагаем, надеюсь, коллеги поддержат, - рекомендовать комиссии ЦИК Приморского края признать выборы губернатора Приморского края недействительными", - сказала Э.Памфилова на заседании ЦИК в среду.

В справке ЦИК, розданной журналистам, говорится: "В связи с тем, что на сегодняшний день невозможно с достоверностью определить, в чью сторону мог быть перевес голосов (так как и документация, и все данные протоколов определенное время оставались в помещении ТИК по объективным обстоятельствам без должного контроля со стороны членов комиссии ), считаем, что при таких обстоятельствах достоверно определить результаты повторного голосования и результаты выборов губернатора в целом по краю невозможно".

Э.Памфилова добавила, что "достоверность волеизъявления граждан на 13 участках (в Приморском крае) невозможно определить", поскольку МЧС ограничили доступ на участки.

Согласно справке, разница в голосах в пользу победившего на выборах Андрея Тарасенко составила более 7 тысяч. А на 13 участках, доступ к которым был ограничен, могли проголосовать более 24 тысяч избирателей. Таким образом, "результат мог быть изменен как в сторону кандидата Тарасенко Андрея Владимировича, так и в сторону кандидата Ищенко Андрея Сергеевича".

Э.Памфилова заявила, что "перечеркнута работа огромного числа людей".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]