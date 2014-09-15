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Новые выборы губернатора Приморья будут назначены через три месяца

Новые выборы губернатора Приморья будут назначены через три месяца

Выборы губернатора Приморского края, результаты которых в среду ЦИК рекомендовал признать недействительными, будут назначены через три месяца. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

"Как положено по закону, через три месяца назначаются выборы", - сказала она.

После обработки 100% протоколов во втором туре выборов губернатора Приморья лидирует Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", который набрал 49,55% (253,2 тыс. голосов). Андрей Ищенко (КПРФ) набрал 48,06% (245,55 тыс. голосов). Оба кандидата подали десятки жалоб на нарушения в ходе голосования.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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