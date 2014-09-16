Решение о судьбе выборов губернатора Приморья примут в четверг

Крайизбирком Приморья в предстоящий четверг проведет заседание, на котором примет решение о судьбе выборов губернатора региона.

"Заседание по этому вопросу состоится завтра (в четверг, 20 сентября - ИФ) в 14:00. ЦИК рекомендовал нам принять решение - признать результаты недействительными", - сообщила журналистам секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.

Источник: ИНТЕРФАКС [ www.interfax.ru ]