Решение о судьбе выборов губернатора Приморья примут в четверг
Крайизбирком Приморья в предстоящий четверг проведет заседание, на котором примет решение о судьбе выборов губернатора региона.
"Заседание по этому вопросу состоится завтра (в четверг, 20 сентября - ИФ) в 14:00. ЦИК рекомендовал нам принять решение - признать результаты недействительными", - сообщила журналистам секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.
Источник: ИНТЕРФАКС [ www.interfax.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
19.09.2018 Новые выборы губернатора Приморья будут назначены через три месяца
-
19.09.2018 Стало известно, кто и когда решит судьбу выборов губернатора Приморья
-
19.09.2018 Комиссия Центризбиркома прибыла во Владивосток
-
18.09.2018 Часть Владивостока и Находка еще "не сдались" по выборам губернатора Приморья
-
17.09.2018 Крайизбирком огласил предварительные итоги выборов губернатора Приморья
-
16.09.2014 Крайизбирком официально утвердил результаты выборов Губернатора Приморья
Добавить комментарий