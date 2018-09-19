Огромный кран рухнул на судоремонтном заводе в Приморье (видео)
В Приморье на судоремонтном заводе в поселке Славянка на местном судоремонтном заводе огромный кран обрушился на док, сообщают подписчики @vestiprim. Док начал погружаться в воду. В момент обрушения в доке находились два судна. О пострадавших и размере убытков не сообщается.
Инцидент произошел днем 19 сентября в Хасанском районе, когда в доке находились два судна. По словам очевидцев, один из пароходов "не отцентровали", и он завалился, накренив и док. Когда угол наклона достиг критической величины, с места тронулись башенные краны. Один из них опрокинулся, переломив док пополам, второй сохранил вертикальное положение.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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