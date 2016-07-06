Панфилова расплакалась на словах о ситуации с выборами в Приморье

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова после заседания по ситуации со вторым туром выборов в Приморском крае отвечала на вопросы о сроках проведения нового голосования и расплакалась, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на РБК.

«Вы знаете, как обидно было — взяли и перечеркнули всю работу. Мы сейчас с Николаем Ивановичем (Булаев, замглавы ЦИК. — РБК) говорили, это просто не передать... потому что мы здесь живем уже, никого не видим. Столько сделали... Все прозрачно, идем шаг за шагом. И вдруг раз — и такой удар под дых», — сказала она, расплакавшись.

«Важно было на упреждение сработать, чтобы они (регионы, где проходили вторые туры. — РБК) услышали: ребята, никому спуска не будет. Я не позволю больше вот так взять и перечеркнуть нашу работу и работу огромного количества людей. Очень серьезная ответственность будет. Мы решительно настроены на отмену выборов, если будет на то повод серьезный. И я хочу, чтобы это знали все сейчас, — никому спуску не будет», — подчеркнула она.

До этих слов Памфилова назвала достижением ЦИК то, что за ходом подсчета голосов можно было наблюдать в онлайн-режиме и что было видно, когда «на 99,16% все застряло». «Выяснили, что примерно 24 тыс. голосов было бездарно вброшено. Будем отдельно разбираться, по чьей вине это произошло. ТИК захватывали фактически совершенно случайные люди, и с ними [с протоколами] могла произойти любая трансформация, поскольку была очень маленькая разница между результатами кандидатов... Реально установить волеизъявление избирателей Приморского края не представляется возможным. Потеряны эти голоса — по 24,5 тыс. людей не восстановимы», — рассказывала она.

Затем она добавила, что президент Владимир Путин в курсе ситуации и что он поставил задачу провести честные и прозрачные выборы. «У меня есть в его лице поддержка по принципиальной позиции по поводу организации и проведения выборов», — подчеркнула глава ЦИК.

«Если кто-то думает, что я такая пешка, я не для этого прожила свою жизнь непростую, чтобы быть пешкой в чьих бы то ни было руках. У меня есть своя позиция, свое понимание, что надо делать, и именно поэтому я на этом месте сейчас. Если я пойму, что не получается, конечно, меня здесь не будет. Делать то, что противно моей совести, я не буду», — сказала Памфилова и ушла.

Ранее в среду она сказала, что ЦИК ознакомилась с данными, которые поступили от работающей в регионе специальной комиссии, изучающей ситуацию с голосованием и подсчетом голосов во втором туре. Глава ЦИК предложила краевой избирательной комиссии признать результаты второго тура недействительными. Она также отметила, что жалобы есть на обоих кандидатов — и на врио главы региона Андрея Тарасенко, и на его оппонента, кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.

Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/19/09/2018/5ba225719a7947b0c5fced99?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]