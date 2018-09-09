Панфилова: на выборах губернатора Приморья зафиксирован вброс 14,5 тысяч голосов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зафиксировала вброс 14,5 тыс. голосов за врио главы Приморского Андрея Тарасенко ("Единая Россия") в ходе второго тура губернаторских выборов в регионе, который состоялся 16 сентября. Об этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" 19 сентября, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Мы заметили <...> 19 избирательных участков в Артеме, Уссурийске, где вдруг, неожиданно, когда перевалило за 90% ввода, вдруг пошли повторные вводы протоколов. И мы видим, что там, очевидно, были переписаны протоколы, и были вбросы. И, в общей сложности, <...> было прибавлено где-то 14,5 тыс. [голосов] в пользу Тарасенко, это очевидно было. Мы видели это в ГАС "Выборы", - сказала Памфилова.

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура. По итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов. Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов.

В среду члены Центризбиркома единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". Заседание приморского избиркома, на котором будет рассмотрен вопрос об отмене итогов выборов, назначено на 20 сентября.

Новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]