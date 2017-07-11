Новости Общество Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:04
  0

Москвич угрожал совершить теракт во время рейса во Владивосток

Против дебошира на рейсе Москва-Владивосток возбуждено уголовное дело, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Накануне "Вести:Приморье" сообщали, что "Дебошир устроил "стендап-шоу" на борту самолета Москва-Владивосток (видео)".
По предварительным данным, 19 сентября 2018 года 32-летний  пассажир рейса Москва-Владивосток во время полета высказывал угрозы физической расправой в адрес членов экипажа, угрожал взорвать самолет, а также нанес удар кулаком по лицу бортпроводнику, пресекавшего его противоправные действия. Свои хулиганские действия мужчина продолжал и в отделе транспортной полиции аэропорта г. Владивостока.

 

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя г. Москвы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 УК РФ (угроза совершения террористического акта на борту самолета). В настоящий момент по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

 

 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря