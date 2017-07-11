Москвич угрожал совершить теракт во время рейса во Владивосток
Против дебошира на рейсе Москва-Владивосток возбуждено уголовное дело, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Накануне "Вести:Приморье" сообщали, что "Дебошир устроил "стендап-шоу" на борту самолета Москва-Владивосток (видео)".
По предварительным данным, 19 сентября 2018 года 32-летний пассажир рейса Москва-Владивосток во время полета высказывал угрозы физической расправой в адрес членов экипажа, угрожал взорвать самолет, а также нанес удар кулаком по лицу бортпроводнику, пресекавшего его противоправные действия. Свои хулиганские действия мужчина продолжал и в отделе транспортной полиции аэропорта г. Владивостока.
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя г. Москвы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 УК РФ (угроза совершения террористического акта на борту самолета). В настоящий момент по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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