Москвич угрожал совершить теракт во время рейса во Владивосток

По предварительным данным, 19 сентября 2018 года 32-летний пассажир рейса Москва-Владивосток во время полета высказывал угрозы физической расправой в адрес членов экипажа, угрожал взорвать самолет, а также нанес удар кулаком по лицу бортпроводнику, пресекавшего его противоправные действия. Свои хулиганские действия мужчина продолжал и в отделе транспортной полиции аэропорта г. Владивостока.

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя г. Москвы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 УК РФ (угроза совершения террористического акта на борту самолета). В настоящий момент по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.