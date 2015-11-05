Во Владивостоке на шаморовской трассе варварски рубят деревья
Во Владивостоке варварски вырубаются лес. Об этом в редакцию «Вестей: Приморье» сообщил житель краевого центра. Фотографии, доказывающие факты рубок, мужчина прислал на редакционный WhatsApp (+7 914 076 47 77).
Как рассказал очевидец, 19 сентября он поехал за грибами в лес на шаморовской трассе Владивосток—Артем в район верстового столба с номером 17. Неподалеку от дороги мужчина заметил свежие спилы вековых деревьев. Местный житель считает, что подобные рубки незаконны и должны пресекаться соответствующими службами и органами власти.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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