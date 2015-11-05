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Во Владивостоке на шаморовской трассе варварски рубят деревья

Во Владивостоке на шаморовской трассе варварски рубят деревья

Во Владивостоке варварски вырубаются лес. Об этом в редакцию «Вестей: Приморье» сообщил житель краевого центра. Фотографии, доказывающие факты рубок, мужчина прислал на редакционный WhatsApp (+7 914 076 47 77).

Как рассказал очевидец, 19 сентября он поехал за грибами в лес на шаморовской трассе Владивосток—Артем в район верстового столба с номером 17. Неподалеку от дороги мужчина заметил свежие спилы вековых деревьев. Местный житель считает, что подобные рубки незаконны и должны пресекаться соответствующими службами и органами власти.

Во Владивостоке на шаморовской трассе варварски рубят деревья
Во Владивостоке на шаморовской трассе варварски рубят деревья
Во Владивостоке на шаморовской трассе варварски рубят деревья

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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