Секретарь генсовета партии «Единая Россия» поблагодарил ЦИК за оперативную и компетентную проверку всех фактов

Для партии «Единая Россия» чистота и легитимность выборов имеют определяющее значение. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, комментируя ситуацию с вторым туром голосования на досрочных выборах губернатора Приморского края.

«Закончилась проверка Центральной избирательной комиссии в Приморье, которая выявила нарушения как с одной, так и с другой стороны. Для партии «Единая Россия» чистота и легитимность выборов имеют определяющее значение. Как мы и говорили, наша Партия больше всех заинтересована в сохранении доверия общества к выборным процедурам», - подчеркнул он.

Турчак напомнил, что прошедший 9 сентября Единый день голосования, который стал для Партии успешным в подавляющем большинстве регионов, был одним из самых конкурентных и чистых в истории, с минимальным количеством жалоб и нарушений.

«Для нас это принципиально важно, и, как вы помните, мы сами потребовали срочной и компетентной проверки всех обращений по нарушениям в ходе второго тура в Приморье. Мы благодарны Центральной избирательной комиссии за оперативную и компетентную проверку всех фактов», - заключил секретарь Генсовета Партии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]