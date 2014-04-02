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Секретарь генсовета партии «Единая Россия» поблагодарил ЦИК за оперативную и компетентную проверку всех фактов

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» поблагодарил ЦИК за оперативную и компетентную проверку всех фактов

Для партии «Единая Россия» чистота и легитимность выборов имеют определяющее значение. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, комментируя ситуацию с вторым туром голосования на досрочных выборах губернатора Приморского края.

«Закончилась проверка Центральной избирательной комиссии в Приморье, которая выявила нарушения как с одной, так и с другой стороны. Для партии «Единая Россия» чистота и легитимность выборов имеют определяющее значение. Как мы и говорили, наша Партия больше всех заинтересована в сохранении доверия общества к выборным процедурам», - подчеркнул он. 

Турчак напомнил, что прошедший 9 сентября Единый день голосования, который стал для Партии успешным в подавляющем большинстве регионов, был одним из самых конкурентных и чистых в истории, с минимальным количеством жалоб и нарушений. 

«Для нас это принципиально важно, и, как вы помните, мы сами потребовали срочной и компетентной проверки всех обращений по нарушениям в ходе второго тура в Приморье. Мы благодарны Центральной избирательной комиссии за оперативную и компетентную проверку всех фактов», - заключил секретарь Генсовета Партии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Валерия Карманова / Сегодня, 10:20
    № 1  
     

    Ну где-нибудь в Туле или Воронеже, наверное, люди прослезились вместе с Эллой Панфиловой. В Приморье смеялись. Цитата :"Неизвестные злоумышленники исказили информацию. Разобраться теперь невозможно...." Какие-такие злоумышленники проникли в систему ГАС ВЫБОРЫ??? Как вводились новые данные по ПРОТОКОЛАМ? НЕ с благословения ли ЦИК или команды свыше ? Ведь задача - держать регион под контролем.

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