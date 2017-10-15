Мнение: Андрей Тарасенко о "текущем моменте"
В среду, 19 сентября, во Владивостоке после участия в митинге своих сторонников временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко рассказал журналистам о своем отношении к состоявшимся выборам и о своем будущем.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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