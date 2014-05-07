От симфоний Чайковского до джазовых композиций. Приморская краевая филармония презентовала 80-й концертный сезон. Он будет раскрашен фейерверком новых творческих проектов и ярких музыкальных событий. Откроется юбилейный сезон в ближайшую пятницу, 21 сентября.

Международные фестивали, яркие премьеры и гастроли в новых костюмах! Насыщенная музыкальная программа украсит культурную жизнь края в честь сразу двух юбилейных дат: 80-летия Приморья и 80-го концертного сезона Приморской краевой филармонии. На открытии решили удивить одним из самых ярких произведений в мировой музыке. Симфонию №5 Петра Ильича Чайковского исполнит Тихоокеанский симфонический оркестр.

Почему главный дирижер оркестра Анатолий Смирнов выбрал именно это произведение для открытия, артист объяснил на пресс-конференции:

Анатолий Смирнов, дирижер Тихоокеанского симфонического оркестра: «Хотелось бы в начале сезона сыграть для наших слушателей те произведения, которые они очень любят и которые очень популярны. Сам Петр Ильич Чайковский очень любил именно «Пятую симфонию». Так же в этом концерте будет выступать молодая, талантливая пианистка из Волгограда...»

Музыка известных мировых киносериалов встретит своих поклонников в субботу, 21 сентября. Дирижер эстрадного оркестра Дмитрий Бутенко решил продолжать полюбившийся зрителям проект. Похожие программы прошлых сезонов получили восторженные отклики, так что по желанию публики, артисты исполнят саундтреки из американского сериала «Мир дикого Запада», музыку из «Санта Барбары», сериалов «Клон», «Семейка Адамс», «Бандитский Петербург». Маленьких зрителей порадуют музыкальные подарки из популярных мультсериалов.

Дмитрий Бутенко, художественный руководитель и дирижер эстрадного оркестра: «Наш коллектив работает для самой разной возрастной аудитории. Поэтому мы практикует такие детские программы как мюзиклы «Бременские музыканты», «Летучий корабль». Планируем представить в этом году еще один новый мюзикл для детей».

Традиционный и уже пятый по счету фестиваль «Дни культур стран Азиатско-Тихоокеанского региона» стартует 29 сентября. 20 дней продлится на приморской сцене настоящий праздник музыки, где свои концертные программы представят лучшие российские коллективы. На редких музыкальных инструментах сыграет дуэт из Сибири. Баянисты приедут во Владивосток с концертом «Гармоники мира». А Тихоокеанский симфонический оркестр сразу после открытия отправится на гастроли в Японию и Южную Корею. Примечательно, что для этой миссии приморским артистам сшили новые концертные костюмы!

Анатолий Смирнов, дирижер Тихоокеанского симфонического оркестра: «Мы открываем фестиваль здесь русской музыкой и тут же уезжаем в Японию, где будем исполнять как русские , так и японские произведения. А затем отправляемся в Сеул. Всего в Южной Корее мы посетим с концертами семь городов».

А на закрытии «Дней стран культур АТР» зрителей ждет авторский концерт заслуженного деятеля искусств РФ Александра Гончаренко. Свое выступление приморский композитор посвятит 80-летию образования Приморья. Но и по завершению фестиваля публике скучать не придется! Уже 27 октября на сцене краевой филармонии зрители увидят прославленный коллектив — Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова. Оценить особое звучание народных инструментов и высочайший уровень исполнительского мастерства смогут все желающие. Ведь выдающийся коллектив давно известен не только в России, но и за ее пределами. В этом году ему исполнилось 99 лет.

Готовятся во Владивостоке и к XV Международному джазовому фестивалю, который откроется 9 ноября. На площадке Приморской краевой филармонии встретятся звезды джаза из России, США, Франции, Германии, Польши.

В конце сентября на старт выходит «Джазовый марафон». Он объединит начинающих приморских исполнителей, приверженцев незаурядного музыкального стиля.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]