Праздник большой рыбы отмечают приморские удэгейцы. Видеорепортаж Ольги Катренко
Пока лососёвые в пути к нерестовым рекам Приморья, удэгейцы призывают Бога воды дать серебристой кете легкую дорогу. Они жгут костры, готовят национальные блюда, поют песни, состязаются в силе и ловкости. На берегах ольгинской реки Аввакумовки устроили праздник Большая рыба.
К матери всех матерей обращается, возможно, единственная удэгейка в Ольгинском районе. Родом Раиса Андрейцева из Красного Яра. И гостей её — родных, друзей — узнаешь по орнаменту на ярких халатах. Для сына, во Владивостоке он теперь большой человек, сшила черный — цвета богатства земли.
- А это медведь, наш, родовой, это тигр. Каждый завиточек, я говорю, помогай сыну, охраняй сына.
С такой поддержкой он не только праздник Большой рыбы восстановил, как на реке Бикин, у предков, но и на второй протоке сильной и капризной Аввакумовки строит национально-культурный центр. Амбар на столбах, жилище охотника, чум, где женщины уже готовят усталым рыбакам питательные лянцай и фангуцай. Это только названия китайские. Картофель и отдельно стручки фасоли с изюбрятиной — давно удэгейские.
Раиса Ли-Калюнчига, житель с. Красный Яр Пожарского района: «Раньше у нас удэгейцы картофель же не ели. Кушали луковицы саранки, дикой лилии. А так как она сейчас занесена в Красную книгу, уже не используем её в питании».
Пока Раиса успевает меж двумя огнями, земляки её любопытным ольгинцам рассказывают легенду о Красном Яре.
Внучка, Анжела Смирнова, и ровесник её Володя Шемякин могут сильными шаманами стать, считает бабушка Светлана Канчуга. И это ничего, что лишь угадываются в детях черты малого народа. Удэгейцы главным считают уважение и любовь к природе. Так и обряд звучит: аюми!
Чтобы шла косяками осенняя красная в Аввакумовку, во все приморские реки, они поют песни, метают копья, тянут канат…
Людмила Петрачкова, житель п. Ольга: «Спасибо всем, кто приобщает нас к удивительной культуре».
Утренний улов, пусть и скромный, к вечеру становится королем праздника. Дым костра и горячий аромат кетины ветер унесет в самое устье. Пусть услышит и придёт Большая рыба.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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