Кортик Петра Первого и Орден Российской империи. Во Владивосток прибыли драгоценные реликвии русских царей. Сокровища Московского Кремля впервые отправились в путешествие по стране для выставки в Приморском музее имени Арсеньева.

Сокровища Московского Кремля — во Владивостоке! Еще недавно это казалось сказкой. Теперь драгоценные реликвии из столицы можно подробно рассмотреть в выставочных залах на Светланской. Это результат договора, который заключили Приморский музей имени Арсеньева и музей-заповедник «Московский Кремль». Его директор Елена Гагарина провела первую экскурсию для главы края Андрея Тарасенко. Краевая администрация оказала существенную помощь проекту — были закуплены специальные витрины для такой дорогой выставки.

Анжелика Петрук, заместитель директора Приморского государственного музея им. В. К. Арсеньева: «Она дорога не только с точки зрения представленных экспонатов — здесь действительно раритетные вещи из золота, серебра. Много оружия, эфес которого украшен драгоценными каменьями. Она не имеет цены с точки зрения исторической. Она рассказывает о том, как росла наша страна, как она прирастала территориями на протяжении нескольких столетий. Здесь представлены предметы, которые бытовали в доме русских царей, которые связаны с какими-то титульными событиями в истории России».

Центральный экспонат выставки — карта России, вышитая выпускницами Екатерининского института в 1872 году. На ней еще нет Владивостока, он всего лишь военный пост. Но уже обозначена территория Приморского края. В жемчугах и сапфирах — икона Владимирской Божьей Матери из домовой церкви русских царей. Она пережила Смутное время, когда в Кремле пропало множество святых образов.

Маргарита Дорошева, посетитель музея: «Очень удивлены, что такое можно посмотреть именно здесь, у нас. Не нужно никуда, это вот рядом, пожалуйста, приходите! Все очень богато — настоящие бриллианты, изумруды, которые сейчас очень трудно найти. Необычно, что встречаются портреты, которые не написаны красками, а как гобелены. Очень интересные техники, я такого вообще никогда не видела. Интересно, что именно наши дальневосточные земли показаны».

Каждый час на выставке проходят экскурсии. Для работы с уникальной экспозицией сотрудники музея имени Арсеньева прошли стажировку у столичных специалистов. Сокровища Кремля пробудут во Владивостоке целых три месяца. А школам из приморской глубинки будут выделены автобусы, чтобы ребята могли воочию увидеть свидетельства родной истории — например, миниатюрный золотой поезд, который помещался в знаменитом пасхальном яйце Фаберже.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]