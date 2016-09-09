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Более 56 млн рублей выплачено приморским семьям, пострадавшим от наводнения

Более 56 млн рублей выплачено приморским семьям, пострадавшим от наводнения

Фото: Администрация ПК

Материальную помощь из краевого бюджета получили 4 323 жителя Приморья, пострадавшие от паводка в августе и начале сентября этого года. В крае продолжается работа 103 оценочных комиссий. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Объем выплат из краевого бюджета на сегодняшний день составил 56,8 миллиона рублей. По 10 тысяч рублей получила 3 401 семья за утрату урожая на земельном участке. Разовую материальную помощь на восстановление поврежденного жилого дома в размере 10 тысяч рублей получили 653 семьи. По 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества получили 212 семей, по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества – 57 семей.

Списки пострадавших продолжают формировать.

По данным на четверг, 20 сентября, режим чрезвычайной ситуации регионального характера продолжает действовать в границах 14 муниципальных образований: Уссурийского городского округа, Красноармейского, Лазовского, Октябрьского, Ольгинского, Михайловского, Надеждинского, Партизанского, Тернейского, Хорольского, Черниговского, Чугуевского, Шкотовского и Яковлевского районов. В пяти муниципальных образованиях введены режимы ЧС межмуниципального и муниципального характера: Пожарский, Кировский и Ханкайский и Пограничный районы, Лесозаводский городской округ. В остальных муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности.

Как сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС, на реках края отмечается повсеместный спад уровня воды. Сохраняется подтопление пойм рек Большая Уссурка и Уссури в Пожарском, Дальнереченском районах, Илистая в Черниговском районе. Остальные реки – в берегах.

Переливы автомобильных дорог, препятствующие движению автотранспорта, отсутствуют. Энергоснабжение, железнодорожное транспортное сообщение осуществляется в штатном режиме.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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