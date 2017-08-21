Дожди и... снегопады угрожают Владивостоку

Примгидромет опубликовал прогноз аномалий температуры воздуха и осадков по Приморскому краю на октябрь 2018 г., сообщают "Вести:Приморье". Судя по предварительным оценкам, в Приморском крае будет холодно, а на юг края нагрянут дожди, а возможно и снегопады.

Согласно месячному прогнозу, средняя месячная температура воздуха ожидается +5…+9º, на севере центральных районов +1…+3°, что ниже средних многолетних значений на 1,1-1,8°, и близко к ним.

Осадков за месяц выпадет около среднего многолетнего количества, на юге края больше него.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]