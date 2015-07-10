Корабли Приморской флотилии вернулись в пункты постоянной дислокации после маневров «Восток-2018»
Около трех десятков кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения Приморской флотилии Тихоокеанского флота (ТОФ) в четверг вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в маневрах «Восток-2018». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
В акватории Охотского моря они выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным мишеням, отработали противолодочные и противоминные задачи, взаимодействовали с морской пехотой и морской авиацией.
В рамках маневров корабли ТОФ выполнили более 50 боевых упражнений. Ранее к своим причалам вернулись корабли соединения охраны водного района Войск и сил на северо-востоке России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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