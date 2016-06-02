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В Приморье начнутся дожди и похолодает

В Приморье начнутся дожди и похолодает

20 сентября и ближайшей ночью в Приморье без осадков, значения максимальных и минимальных температур воздуха останутся в тех же приделах.

В пятницу, 21 сентября, синоптическая ситуация начнёт меняться. К вечеру западную половину Приморья накроет облачность активных фронтальных разделов, местами начнутся дожди. Максимальная температура в континентальных районах останется прежней, а на побережье немного понизится. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду. 

В субботу дожди распространятся на большую часть края. Облачность и дожди ночную температуру повысят, а дневную наоборот — понизят.

Во Владивостоке погода с начала недели была стабильной: без осадков, ветер слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +12…+15 °C, днём составила +22…+25 °C. День 20 сентября и ближайшая ночь не станут исключением, погодные условия не поменяются.

Синоптическая ситуация изменится в пятницу днём. С запада приблизится тёплый фронт, облачность увеличится до значительной, но обойдётся без осадков. Усилится юго-восточный ветер. Эти факторы приведут к понижению максимальной температуры, столбики термометров не поднимутся выше +18…+20 °C. Субботний день предполагается дождливым.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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