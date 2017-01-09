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Один человек пострадал в ДТП на трассе Седанка—Патрокл

На объездной трассе Седанка—Патрокл во Владивостоке произошло ДТП с участием микроавтобуса и внедорожника.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на на инстаграм dps_vl, водитель микроавтобуса Nissan Caravan при движении по дороге, возможно, не заметил, что Land Cruiser стоит неподвижно, поэтому и произошло столкновение.

В результате аварии водителя микроавтобуса зажало в салоне. Чтобы извлечь пострадавшего из машины, на место прибыли спасатели. Когда мужчину достали из автомобиля, его сразу же госпитализировали врачи скорой помощи.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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