Жители района улицы Жигура во Владивостоке остались без горячей воды

Во Владивостоке начались ремонтные работы, связанные с перекладкой участка магистральной теплотрассы по ул. Карла Жигура, 34, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на энергетиков.

В связи с ремонтами на теплосетях от горячего водоснабжения временно будет отключена часть домов в Первореченском районе Владивостока:

Аллилуева: 2, 3, 5, 6, 8, 10;

Баляева: 27, 34, 36, 36а, 38, 40, 42;

Военное шоссе: 5, 5б, 5в, 27, 28, 31, 34, 36;

Жигура: 2, 4, 6, 12, 14, 16, 16у, 18, 20, 22, 22у, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 50у, 52, 52а, 54, 54у;

Котельникова: 10, 2, 4, 7;

Марченко: 6;

Проходная 4-я: 12, 16.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]