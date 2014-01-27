Жители района улицы Жигура во Владивостоке остались без горячей воды
Во Владивостоке начались ремонтные работы, связанные с перекладкой участка магистральной теплотрассы по ул. Карла Жигура, 34, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на энергетиков.
В связи с ремонтами на теплосетях от горячего водоснабжения временно будет отключена часть домов в Первореченском районе Владивостока:
Аллилуева: 2, 3, 5, 6, 8, 10;
Баляева: 27, 34, 36, 36а, 38, 40, 42;
Военное шоссе: 5, 5б, 5в, 27, 28, 31, 34, 36;
Жигура: 2, 4, 6, 12, 14, 16, 16у, 18, 20, 22, 22у, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 50у, 52, 52а, 54, 54у;
Котельникова: 10, 2, 4, 7;
Марченко: 6;
Проходная 4-я: 12, 16.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
07.08.2018 Часть домов во Владивостоке останется без горячей воды и после гидравлических испытаний
-
29.07.2018 1300 домов Владивостока останутся на неделю без воды (список адресов)
-
23.05.2018 Часть жителей Советского района во Владивостоке останется без горячей воды до конца лета
-
17.05.2018 Во Владивостоке часть Ленинского района лишится горячей воды из-за стройки
-
30.06.2016 Часть Владивостока на несколько дней останется без горячей воды
-
27.01.2014 В некоторых домах Владивостока запланированы отключения холодной воды
Добавить комментарий