Конфеты и сыр с сюрпризом изъяли из передачи для заключенных в Приморье

При досмотре передачи на имя одного из следственно-арестованных в шоколадных конфетах «Коровка» были обнаружены и изъяты 2 свертка с веществом темного цвета. Проведенная экспертиза подтвердила, что обнаруженное вещество имеет наркотическое происхождение, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

В ходе досмотра передачи от гражданина К. одному из следственно-арестованных в шоколадных конфетах «Коровка» были обнаружены и изъяты 2 свертка с веществом темного цвета. Экспертиза подтвердила, что данное вещество является наркотическим – маслом каннабиса общей массой 9,911 грамм. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ.

Знакомые и родственники осужденных и следственно-арестованных довольно часто применяют различные ухищренные способы доставки запрещенных предметов, в том числе и наркотических. Так, немногим ранее сверток с веществом, являющимся согласно справке об исследовании смесью, содержащей психотропное средство – амфетамин общей массой 12,3 грамма, был обнаружен и изъят в упаковке с плавленым сыром.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]